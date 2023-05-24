В Челябинске покажут солонки из запасников Всероссийского музея декоративного искусства

Всего будет экспонироваться более 100 предметов

ЧЕЛЯБИНСК, 24 мая. /ТАСС/. Солонки XIX-ХХ веков из запасников Всероссийского музея декоративного искусства, а также из собрания Челябинского музея изобразительных искусств и частных коллекций впервые покажут на выставке в Челябинске, сообщили ТАСС в среду в Челябинском музее изобразительных искусств.

Выставка откроется в Челябинском музее изобразительных искусств 6 июня и продлится до 20 августа.

"На выставке будут демонстрироваться коллекции как музейных, так и частных собраний. Впервые будут представлены солонки из Всероссийского музея декоративного искусства, Челябинского государственного музея изобразительных искусств, коллекции Егора Хребтова, Владислава Нестерова, Станислава Ткаченко. Будет представлено многообразие видов и форм, солонки производства Фаберже, солонки с редкими орнаментами и пословицами", - сказал собеседник агентства.

Всего в экспозицию войдут свыше 100 предметов, изготовленных в XIX веке и в начале ХХ века. Это изделия из металла, глины, дерева, украшенные изысканными эмалями и узорами в русском стиле, серебряные солонки-стульчики. Они изготовлены известными ювелирными мастерами и артелями: фирмами К. Фаберже, И. П. Хлебникова, П. Ф. Сазикова, В. С. Семенова, П. А. Овчинникова, братьев Грачевых. Особое место в экспозиции будут занимать народные модели солонок, в которых сопряжены простота формы и использование природных материалов.