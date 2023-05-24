Жюри определило 13 финалистов всероссийской премии "Неистовый Виссарион"

Всего на конкурс в 2023 году поступило более 80 заявок

ЕКАТЕРИНБУРГ, 24 мая. /ТАСС/. Жюри всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" в Екатеринбурге определило 13 финалистов. Об этом сообщила на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС главный библиотекарь Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского (которая является организатором премии) Екатерина Самсонова.

"В шорт-лист всероссийской литературно-критической премии "Неистовый Виссарион" 2023 года вошли следующие участники: Кирилл Анкудинов, Ольга Балла, Василий Владимирский, Михаил Гундарин, Ольга Девш, Владимир Козлов, Борис Кутенков, Александр Марков, Валерия Пустовая, Арина Роднянская, Андрей Тавров, Виктория Шохина и Татьяна Шербина", - сказала Симонова с уточнением, что среди номинантов есть как столичные, так и региональные представители.

Она добавила, что в этом году на премию поступило чуть более 80 заявок, в частности, из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Барнаула, Ярославля, Уфы, Саратова, Кирова, Иркутска, Рязани. По итогам отборов номинантов в конкурсе принял участие 61 человек.

"Для нас важно, чтобы критики сами номинировали друг друга, поскольку в номинаторах у нас именно профессиональные критики, находятся, кроме того, литературные объединения, библиотеки, журналы и так далее. Все, что относится к профессиональной литературе. Поэтому очень часто возникают такие случаи, когда, во-первых, критики номинируют друг друга, а во-вторых, несколько человек могут номинировать одного и того же человека", - сказала Симонова.

Премия "Неистовый Виссарион", названная в честь русского литературного критика Виссариона Григорьевича Белинского, учреждена в 2019 году. Она присуждается живущим в России авторам за достижения и активность в области литературной критики. Жюри выбирает лучшее среди критических статей, проблемных обзоров современной литературной практики, рецензий. По итогам сезона выпускается сборник лучших работ.