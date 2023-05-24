Стас Намин выпустит фильм о советском политике Анастасе Микояне

Фильм будет снят в жанре документальной драмы

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Рок-музыкант, режиссер и продюсер Стас Намин работает над пятисерийным фильмом о своем деде, советском политическом и общественном деятеле Анастасе Микояне, более полувека проработавшем в высшем руководстве СССР.

"Я сейчас снимаю фильм, пятисерийный фильм, который называется "Товарищ СССР". Это про Микояна и через Микояна [будет рассказана] история страны. <...> Будет у Олега Добродеева (генеральный директор ВГТРК - прим. ТАСС) одна серия по телевизору, а на [онлайн]-платформе будут все пять. Какая будет платформа, мы еще решаем", - сказал Намин на пресс-конференции в ТАСС, посвященной выходу книги Андрея Рубанова о Микояне.

По его словам, фильм будет снят в жанре документальной драмы. Зрители увидят Микояна в молодости, среднем возрасте и уже взрослого в исполнении трех актеров.

Анастас Микоян (1895-1978) - советский государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда. Нарком внешней и внутренней торговли (1926-1930), снабжения (1930-1934), пищевой промышленности (1934-1938), внешней торговли (1938-1946) СССР. Министр внешней торговли (1946-1949), торговли (1953-1955) СССР. Председатель Президиума Верховного Совета СССР (1964-1965). Микоян считается одним из наиболее влиятельных советских политиков, начал свою карьеру при жизни В. И. Ленина и ушел в отставку лишь при Л. И. Брежневе.