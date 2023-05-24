Четвертый фестиваль музыки в кино "Саундтрек" объявил о начале приема заявок

Заявки на участие принимают до 4 июня

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Открыт IV фестиваль музыки в кино "Саундтрек". Заявки на участие принимаются с 24 мая по 4 июня, сообщили в пресс-службе Киностудии им. М. Горького в среду.

"Песни из любимых фильмов и мультфильмов советского времени никогда не устаревают, они стали неотъемлемой частью жизни наших людей от мала до велика. Однако популярная культура не стоит на месте, и в музыке ежегодно появляются новые форматы, - цитирует пресс-служба генерального директора Киностудии им. М. Горького и председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлиану Слащеву. - Наш фестиваль дает полную свободу исполнителям в самовыражении. А в результате благодаря поддержке Минкультуры России лучшие песни из картин Киностудии им. М. Горького и "Союзмультфильма" звучат актуально и совершенно по-новому. Мы рады объявить старт четвертого фестиваля музыки в кино "Саундтрек" и пригласить к участию всех желающих".

Для участия нужно снять на видео исполнение любимой песни и выложить видео на свою страницу во "ВКонтакте" с отметкой группы фестиваля и хештегом #саундтрекфест23. Заявки принимаются с 24 мая по 4 июня. По итогам отборочного тура жюри выберет участников полуфинала, где им предстоит придумать и снять на видео свое исполнение кавера на любую из представленных в списке песен из фильмов Киностудии им. М. Горького и "Союзмультфильма". Финалистами станут девять человек, из которых сформируют три команды.

Итогом конкурса станет открытый финальный концерт, который состоится 8 июля на ВДНХ. Его участниками станут финалисты проекта, наставники, а также победители фестиваля "Саундтрек" прошлых лет и специальные гости, которые исполнят самые известные песни из фильмов Киностудии им. М. Горького и "Союзмультфильма" в авторских аранжировках. Итогом концерта станет объявление победителя фестиваля.

Перед финальным концертом участников ждет подготовка, которая включает в себя встречи с наставниками, работу на звукозаписывающих студиях и репетиционных базах, творческие встречи с представителями индустрии и мастер-классы с ведущими специалистами в области шоу-бизнеса. В разное время членами жюри и наставниками проекта становились Лариса Долина, Митя Фомин, Дмитрий Красилов, Дмитрий Маликов, Анет Сай, Илья Зудин, Брендон Стоун, Роман Каграманов и другие.