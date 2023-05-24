В Венесуэле открылась выставка портретов ветеранов Великой Отечественной войны

Автором работ выступил российский художник Геннадий Добров

КАРАКАС, 24 мая. /ТАСС/. Выставка российского художника Геннадия Доброва "Автографы войны" и "Реквием" открылась в среду в городе Валенсия в преддверии Дня памяти и скорби, говорится в пресс-релизе посольства России в Венесуэле.

"Сегодня на этих портретах мы можем видеть уроки Великой Отечественной войны, настоящих героев", - заявил на открытии экспозиции мэр Валенсии Хулио Фуэнмайор. "Мы продолжаем укреплять узы солидарности и взаимоуважения с братской Россией", - подчеркнул он.

"Выставка приурочена к открытию недели русской культуры, организованной мэрией Валенсии в рамках установления побратимских связей между героическим российским городом Волгоградом и венесуэльской Валенсией", - отметил советник-посланник посольства РФ в Венесуэле Эдуард Соколов на церемонии открытия.

Экспозиция работ народного художника Российской Федерации Доброва, получившего известность серией портретов ветеранов Великой Отечественной войны, представлена в доме-музее первого посла Венесуэлы в СССР Хосе Покатерры. Она организована по инициативе российских соотечественников и при содействии посольства России и Россотрудничества.