Режиссер из Китая поставит в Нацтеатре Калмыкии спектакль по произведению Пушкина

Премьера состоится 8 июля

ЭЛИСТА, 24 мая. /ТАСС/. Режиссер из Китайской Народной Республики Цзяо Ланьбо приступила к постановке в Национальном драматическом театре имени Баатра Басангова Республики Калмыкия спектакля по мотивам незавершенной пьесы Александра Пушкина "Русалка", сообщил ТАСС в среду художественный руководитель Национального драмтеатра, заслуженный деятель искусств России, Калмыкии, Тывы, почетный работник культуры Азербайджана Борис Манджиев.

"Цзяо Ланьбо со своим эскизом спектакля "Русалочка" по произведению Пушкина стала финалисткой режиссерской лаборатории национальных театров при "Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры". Она достойно прошла достаточно жесткий отбор, и теперь приступила к постановке своего спектакля в Национальном драмтеатре в Элисте. Премьера будет представлена 8 июля", - сказал он.

По словам Манджиева, Цзяо Ланьбо - "очень интересный молодой режиссер, творчески одержимый". Выпускница Шанхайского института телевидения по дисциплине "телевизионный режиссер" приняла решение продолжить образование в России. Она заканчивает Российский государственный институт сценических искусств в Санкт-Петербурге в мастерской Григория Козлова.

"Для Цзяо Ланьбо постановка в нашем драмтеатре - новый интересный этап: она приехала в национальный регион, знакомится с его культурой, традициями, идет поиск, рождаются идеи. Могу сказать, что у нее начались коррективы в замысле сюжета спектакля в сторону Востока, и ей это очень близко. Мы надеемся, что у Цзяо Ланьбо творческий взлет начнется именно в Калмыкии, и "Русалка" не будет ее последней постановкой на калмыцкой земле", - пояснил Манджиев, выступающий художественным руководителем постановки.

В ролях в спектакле, который будет представлять интерес как для взрослых, так и детей, задействованы молодые актеры Национального драмтеатра имени Баатра Басангова, в частности, Эренцен Авяшкиев, Делгира Канкаева, Санджи Пурсяков, добавил собеседник агентства.