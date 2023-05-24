Умерла Тина Тернер

Певице было 83 года

НЬЮ-ЙОРК, 24 мая. /ТАСС/. Американская и швейцарская певица Тина Тернер умерла в среду в возрасте 83 лет. Об этом говорится в заявлении, опубликованном в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

"С огромной скорбью мы сообщаем о смерти Тины Тернер", - говорится в публикации. "Мы выражаем соболезнования семье. Тина, мы будем скучать по тебе", - указывается в заявлении представителей певицы.

Ранее телеканал Sky News сообщил со ссылкой на заявление представителя певицы, что "Тина Тернер, "королева рок-н-ролла", мирно умерла сегодня в возрасте 83 лет после долгой болезни в своем доме в Кюснахте недалеко от Цюриха в Швейцарии". "Вместе с ней мир потерял легенду музыки и образец для подражания", - отмечается в тексте.

Тернер (имя при рождении - Анна Мэй Буллок) родилась 26 ноября 1939 года в США. Первый ее альбом "Тина заводит всю страну" (Tina Turns the Country On!) вышел в 1974 году. В 2000 году певица объявила о завершении сценической карьеры, продолжавшейся около 40 лет.

За свою творческую деятельность она 12 раз была удостоена премии Grammy. Тернер включена в список "100 величайших певцов всех времен" по версии журнала Rolling Stone, в 2021 году была включена в Зал славы рок-н-ролла в городе Кливленд (штат Огайо). В 2013 году певица стала гражданкой Швейцарии и отказалась от гражданства США.