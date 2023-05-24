Фильм "Золотая бронза" стал призером патриотического кинофестиваля в Новороссийске

Награду вручили актеру Сармату Татаринцеву, сыгравшему одну из главных ролей

МОСКВА, 24 мая. /ТАСС/. Фильм "Золотая бронза" о жизни детей после трагедии в Беслане, произошедшей в 2004 году, получил приз за лучшую операторскую работу на открытом российском фестивале патриотического кино "Малая земля". Об этом в среду ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании "Триикс медиа", снявшей картину при поддержке Института развития интернета.

"Полнометражный фильм "Золотая бронза" Игоря Копылова получил приз за лучшую операторскую работу на российском фестивале патриотического кино "Малая земля", который проходил в Новороссийске. Операторами картины являются Дмитрий Плюснин и Владимир Шпомер", - сказали в пресс-службе.

Награду вручили сыгравшему одну из главных ролей актеру Сармату Татаринцеву, представлявшему художественную картину на кинофестивале. За высокую оценку он поблагодарил зрителей и жюри полнометражных фильмов под председательством советского и российского актера, заслуженного артиста РСФСР, народного артиста России Валерия Баринова.

В кинокомпании также отметили, что с момента выхода в соцсетях "Золотая бронза" набрала более 12,9 млн просмотров и положительных отзывов. До премьеры в период специальных онлайн-показов в общеобразовательных учреждениях, которые проводились при содействии Минпросвещения в рамках проекта "Киноуроки в школах России", фильм посмотрели более 2 млн учащихся с 5 по 11 классы.

Фильм "Золотая бронза" доступен для просмотра в официальных аккаунтах кинокомпании "Триикс медиа" в социальной сети "ВКонтакте" и на видеохостинге Rutube. Продюсерами картины выступили Инесса Юрченко и Сергей Щеглов. Одним из авторов сценария стал Игорь Копылов.

Открытый российский фестиваль патриотического кино "Малая земля - 2023" проходил с 19 по 24 мая. Мероприятие проводилось при содействии администрации Новороссийска. В трех конкурсных программах был представлен 31 фильм.