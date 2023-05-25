В зале им. Чайковского Петренко и Мацуев исполнят романсы Рахманинова

Гости мероприятия также услышат камерную музыку композитора

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Солист Мариинского театра оперный певец Михаил Петренко в дуэте с народным артистом России Денисом Мацуевым исполнит романсы Сергея Рахманинова в Концертном зале имени П. И. Чайковского. В этот вечер гости также услышат и камерную музыку композитора, сообщили в пресс-службе Московской филармонии.

"Солист Мариинского театра, певец с мировым именем Михаил Петренко выступит в Москве с программой вокальной лирики: 25 мая в дуэте с Денисом Мацуевым он исполнит избранные романсы Сергея Рахманинова к 150-летию со дня его рождения, - говорится в сообщении. - Программу дополнит камерная музыка композитора: Элегическое трио №1 соль минор прозвучит с участием Елены Таросян (скрипка) и Александра Рамма (виолончель)".

Как рассказали в пресс-службе, следующее выступление Петренко в зале имени П. И. Чайковского запланировано на 15 сентября. Певец примет участие в исполнении Немецкого реквиема Иоганнеса Брамса с Альбиной Латиповой (сопрано), вокальным ансамблем Intrada и Российским национальным оркестром под управлением Александра Рудина.