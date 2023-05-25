В Санкт-Петербурге пройдут Дни культуры Новосибирской области

Все мероприятия для посетителей будут бесплатными

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Дни культуры Новосибирской области открываются в четверг в Санкт-Петербурге. Программы ведущих культурных организаций региона будут представлены в течение двух дней на площадках Государственной академической капеллы Санкт-Петербурга.

"На сцене капеллы выступят Сибирский русский народный хор, Новосибирский академический симфонический оркестр и скрипач, народный артист России Вадим Репин. Специально для Дней культуры подготовлен выставочный проект "900 дней братства" - об исторической и культурной связи Новосибирска и Ленинграда, возникшей в годы Великой Отечественной войны, когда Сибирь приняла деятелей культуры осажденного фашистами города", - рассказали в пресс-службе капеллы.

В выставочных залах и на уличных площадках капеллы можно будет увидеть станки единственного за Уралом Монетного двора и производство сибирской "особливой" монеты.

Отмечается, что для маленьких посетителей подготовлена интерактивная выставка-игра о первых сибирских поселениях - острогах. В зале выставки можно самостоятельно построить деревянную крепость из масштабного конструктора.

Все мероприятия на площадках будут бесплатными для посетителей. Программу дополнит спектакль "Шинель" Новосибирского академического молодежного театра "Глобус", который выступит в ТЮЗе имени Александра Брянцева.