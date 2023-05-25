В Курской и Белгородской областях выступит театр "Санктъ-Петербургъ Опера"

Гала-концерты пройдут в Железногорске, Губкине и Старом Осколе

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Театр "Санктъ-Петербургъ Опера" откроет в четверг гастроли по городам Курской и Белгородской областей. В течение трех дней петербуржцы дадут гала-концерты "Опера и оперетта" в Железногорске, Губкине и Старом Осколе, где на их выступлениях побывает более 1 500 жителей.

"Мы много гастролируем по всему миру, выступая на самых престижных театральных площадках. Немало поездок совершили мы и по России, побывав даже в тех местах, где до нас опера никогда не звучала. Отрадно, что благотворительный фонд "Искусство, наука и спорт" поддержал наше стремление подарить свое искусство зрителям в малых городах страны. Для нас это новый гастрольный маршрут", - сказал на пресс-конференции в Санкт-Петербургском пресс-центре ТАСС художественный руководитель театра, народный артист России Юрий Александров, ставивший спектакли в Арена ди Верона, Метрополитен-опера, Ла Скала, в Мариинском и Большом театрах.

В концертной программе "Опера и оперетта" солисты представят образцы жанра оперетты и шедевры оперной классики. С этой программой петербургская труппа победила на конкурсе гастрольных грантов "Культурная афиша", организованного благотворительным фондом.