В Большом театре состоится премьера оперы "Луиза Миллер"

Главные партии репетируют Эльчин Азизов, Александр Краснов, Павел Янковский, Анна Аглатова, Екатерина Морозова, Екатерина Семенова и другие артисты

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Государственный академический Большой театр России представит в четверг на Новой сцене премьеру оперы Джузеппе Верди "Луиза Миллер", сообщила пресс-служба театра.

"Я благодарен Большому театру и судьбе, потому что мы обсуждали несколько названий. Из всего, что обсуждалось, именно "Луиза Миллер" победила в связи со своей малой известностью.", - рассказал журналистам режиссер-постановщик оперы, руководитель Московского государственного академического детского музыкального театра им. Н. Сац Георгий Исаакян.

Постановка "Луизы Миллер" - его дебют в Большом театре. Дирижером-постановщиком оперы стал худрук и главный дирижер Национального филармонического оркестра Армении Эдуард Топчан. Художником-постановщиком стал Алексей Трегубов.

Премьера оперы состоялась в 1849 году в Неаполе. В дальнейшем спектакль ставили в разных городах, в том числе в Риме, Мадриде, Париже, Петербурге и Лондоне. В Большом впервые "Луиза Миллер" прозвучала в 1874 году, с тех пор в афише театра этой оперы не было. Исаакян назвал незаслуженным 150-летнее игнорирование произведение из-за ярлыка "неудачной оперы". По его мнению, каждая нота "Луизы Миллер" Верди "на вес золота".

"Сегодня эта опера ставится во многих театрах мира. Есть надежда, что люди оценят и поймут, сколько времени было потеряно у этой оперы", - отметила исполнительница роли Луизы Анна Аглатова.

Главные партии репетируют Эльчин Азизов, Александр Краснов, Павел Янковский (Миллер), Анна Аглатова, Екатерина Морозова, Екатерина Семенова (Луиза), Антонио Поли, Константин Артемьев, Олег Долгов (Рудольф), Агунда Кулаева, Алина Чарташ (Федерика), Дарья Белоусова, Анна Юркус (Лаура), Николай Казанский, Денис Макаров, Юрий Сыров (Вурм), Владислав Попов, Саймон Лим (Вальтер) и другие артисты. Премьерные показы пройдут 25-28 мая.