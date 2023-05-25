В Новой Третьяковке представили более 50 работ художника-минималиста Юликова

Выставка "Пространственные альтернативы" будет работать с 25 мая по 30 июля

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Выставка работ художника-минималиста Александра Юликова "Пространственные альтернативы" открывается в четверг в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве, сообщила пресс-служба музея.

"Государственная Третьяковская галерея представляет первую персональную выставку выдающегося российского художника Александра Юликова. В экспозиции представлены более 50 произведений художника, охватывающих значительный период его творчества 1970-2020-х годов", - говорится в сообщении.

В середине 1970-х годов Юликова часто называли единственным русским минималистом. Художника сближает с направлением приверженность к простым геометрическим формам, создание однородных композиций из повторяющихся знаков, а также работа с закрашенными одним цветом квадратными плоскостями. Отличительная особенность творчества Юликова от западного минимализма - использование классических атрибутов живописи: холста, кисти и красок. Эта привязанность подчеркивает преемственность искусства Александра Юликова традициям русского авангарда, в первую очередь супрематизма Казимира Малевича.

Главная тема творчества художника - исследование форм, цветов, фактур, геометрических фигур, линий, знаков, а также их взаимодействие вне зависимости от границ, заданных плоскостью холста. Открытия Юликова в 2020 году были отмечены премией Фонда Барнетта Ньюмана - одного из главных абстракционистов второй половины ХХ века.

Выставка будет открыта для посетителей с 25 мая по 30 июля 2023 года.