В Crocus City Hall пройдет вечер современной хореографии "Лабиринт"

Программа состоит из балетов "Сияние", "Нерв" и "Минотавр"

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Солисты Государственного академического Большого театра России (ГАБТ) в четверг в Crocus City Hall в Подмосковье представят публике программу "Лабиринт", состоящую из трех одноактных балетов. На сцену выйдут артисты Алена Ковалева, Мария Виноградова, Денис Савин, а также танцовщик Ильдар Гайнутдинов.

"25 мая 2023 года на сцене Crocus City Hall пройдет вечер современной хореографии "Лабиринт". Над балетами "Лабиринта" работали одни из лучших солистов Большого театра, художник Игорь Чапурин, скульптор Даши Намдаков и знаменитый испанский хореограф Патрик Де Бана, - говорится на сайте концертного зала. - На сцене предстанут лучшие солисты Большого театра: Алена Ковалева, Мария Виноградова, Денис Савин, а также мировая звезда современного танца Ильдар Гайнутдинов".

Программа состоит из балетов "Сияние", "Нерв" и "Минотавр". Основой первого спектакля на музыку Ильи Дягеля в постановке Ольги Лабовкиной стал роман Олафа Стэплдона "Создатель звезд". Балет "Нерв" хореографа Анны Щеклеиной на музыку Василия Пешкова рассказывает о том, "как в результате катаклизмов наши нервы и эмоции обнажаются, и общение превращается в бесконечную череду травм, которые люди наносят друг другу". Финальный балет программы - "Минотавр" - построен "на парадоксальной трактовке древнегреческого мифа от классика литературы ХХ века Хулио Кортасара". Музыку к нему написал Макс Рихтер, костюмы создал Игорь Чапурин, а поставил спектакль Патрик де Бана, работавший ранее с Илзе Лиепа и "Кремлевским балетом".

По словам генерального продюсера проекта Юрия Баранова, "Лабиринт" - это "три спектакля о мечте, страхе, боли, ненависти и любви, соединившие в себе новаторство российской балетной культуры, международный опыт и поиск оригинальных решений". Премьера проекта состоялась на сцене ГАБТ осенью 2022 года.