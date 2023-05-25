"Литнет" в "Библионочь" откроет бесплатный доступ к более 5 тыс. книг

В этом году в программу акции вошли более 4 тыс. мероприятий

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Бесплатный доступ к более 5 тыс. книг откроется для пользователей литературной платформы "Литнет" во время всероссийской социально-культурной акции "Библионочь-2023". Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе "Литнета" в четверг.

"В ночь с 27 на 28 мая крупнейший в России портал независимых авторов "Литнет" откроет доступ к самым популярным произведениям и новинкам более тысячи писателей. Некоторые из них планируют предоставить открытый доступ сразу ко всем своим произведениям. Для бесплатного чтения станут доступны свыше 5 тыс. книг разных жанров", - сказали представители платформы.

В "Литнете" уточнили, что доступ к произведениям будет открыт с 23:00 27 мая по 9:00 28 мая по московскому времени. В этом году тема "Библионочи" - "Читаем вместе", в программу акции вошли более 4 тыс. мероприятий, которые пройдут как онлайн, так и офлайн.

"Библионочь" близка нам по духу и ценностям, в связи с чем мы хотим максимально поддержать акцию. "Литнет" - многомиллионная площадка с пользователями из разных регионов страны, поэтому вопрос популяризации чтения для нас особенно важен", - привели в пресс-службе слова генерального директора "Литнета" Бориса Макаренкова.

"Литнет" - крупнейшая литературная платформа самиздата, в библиотеке которой собраны произведения разных жанров: детективы, фантастика, фэнтези, триллеры, любовные и исторические романы, молодежная проза и другое. Аудитория портала составляет 45 млн человек в месяц.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России с 2012 года. Цель мероприятий - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан. Организаторами акции выступают Министерство культуры России и портал культурного наследия и традиций "Культура.рф", на котором будет опубликована программа мероприятий.