"Имперский русский балет" 2-3 июня представит на Хайнане "Лебединое озеро"

В программе театра предусмотрено посещение с гастролями еще около 30 китайских городов

ХАЙКОУ /Китай/, 25 мая. /ТАСС/. Театр "Имперский русский балет" 2-3 июня выступит на Хайнане в КНР с классической постановкой "Лебединое озеро". Об этом сообщила газета "Хайнань жибао".

Как уточнил Центр исполнительского искусства "Бухта Хайкоу", помимо Хайнаня, в программе театра предусмотрено посещение с гастролями около 30 китайских городов. В их числе Сиань (северо-запад страны), Чэнду и Чунцин (юго-запад), Нанкин, Ханчжоу и Фучжоу (восток), Ухань (центральный регион), Пекин и Шанхай. В опубликованном сообщении подчеркивается, что "Имперский русский балет" представит публике в Хайкоу (административный центр Хайнаня) "подлинное сценическое искусство России".

Театр "Имперский русский балет" был основан в 1994 году солистом Большого театра Гедиминасом Тарандой по инициативе балерины Майи Плисецкой. Название коллектива - дань памяти императорской фамилии России, которая внесла большой вклад в развитие российской культуры, в том числе в создание Большого и Мариинского театров.