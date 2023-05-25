FT: цены на редкие антикварные книги выросли до рекордных значений в мае

В частности, самая ранняя и самая полная Библия на иврите была продана за рекордные $38,1 млн, а первый фолиант с 36 пьесами Шекспира ушел с молотка за более чем $7,7 млн

ЛОНДОН, 25 мая. /ТАСС/. Аукционные дома Sotheby's и Hindman, а также дилерский центр Peter Harrington отметили рост цен на редкие антикварные книги в мае. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times.

Так, на майских торгах этих аукционных домов самая ранняя и самая полная Библия на иврите была продана за рекордные $38,1 млн, а первый фолиант с 36 пьесами Шекспира, напечатанный 400 лет назад, ушел с молотка за более чем $7,7 млн. Первые издания пяти главных романов британской писательницы Джейн Остин (1775 - 1817) обошлись покупателям более чем в $300 тыс.

"Пандемия оказалась полезна для рынка редких книг. Она позволила людям найти время, чтобы оценить свои коллекции или начать их собирать. Нет никаких сомнений, что цены [на редкие книги] выросли", - пояснил владелец дилерского центра Пом Херрингтон.