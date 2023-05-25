Хедлайнерами фестиваля "Мир Сибири" в Шушенском станут музыканты из 12 стран

Мероприятие пройдет с 6 по 9 июля

КРАСНОЯРСК, 25 мая. /ТАСС/. Музыканты из 12 стран станут хедлайнерами Международного фестиваля этнической музыки "Мир Сибири", который пройдет на юге Красноярского края в Шушенском с 6 по 9 июля. Об этом сообщили ТАСС в оргкомитете фестиваля.

"На главной сцене международного фестиваля "Мир Сибири", который пройдет в этом году с 6 по 9 июля в Шушенском, выступят почетные гост из 12 стран. Будет музыкант и вокалист известного коллектива Enigma - Эндрю Дональдс. Он представляет Ямайку. Также выступит самобытная певица из Грузии - Меги Гогитидзе. <…> На главную сцену фестиваля выйдет сербский трубач Марко Маркович со своим коллективом Brass Band. Будут представители Израиля, Ирана, Габона и других стран", - сообщили организаторы фестиваля.

По словам заместителя исполнительного директора фестиваля Дмитрия Сиротинина, на фестиваль приедут не только звезды этномузыки. "Мы продолжаем <…> открывать для сибирского зрителя и новые имена. <…> В ближайшее время мы объявим еще имена, которые выступят на главной сцене фестиваля", - сказал Сиротинин.

Первый "Мир Сибири", до 2012 года носивший название "Саянская кольцо", прошел в 2003 году. Фестиваль включен в нацпроект "Культура". В 2022 году он проходил при поддержке Минкультуры РФ, под эгидой комиссии РФ по делам ЮНЕСКО и собрал рекордное число зрителей - 66,5 тыс. человек. В 2023 году около 400 человек из разных стран мира подали заявки на участие в конкурсной программе фестиваля.