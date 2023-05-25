"Союзмультфильм" планирует два совместных проекта с партнерами из Индии и ОАЭ

По словам председателя совета директоров киностудии Юлианы Слащевой, качество производства и сторителлинга в России находится на высоком уровне, отечественная анимационная отрасль создает конкурентоспособный продукт

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" планирует два совместных проекта с анимационными студиями из Индии и ОАЭ, соответствующие документы находятся в финальной стадии подписания. Об этом сообщила в четверг председатель совета директоров "Союзмультфильма" Юлиана Слащева.

"У "Союзмультфильма" на финальной стадии подписания находятся два копродукционных проекта. Один с партнерами из Индии, один с анимационной студией из [Объединенных] Арабских Эмиратов. Интересно, что оба проекта про героев, которые одинаковы популярны и любимы и в нашей стране, и в большинстве стран Ближнего и Дальнего Востока", - сказала она в ходе пленарного заседания Российской креативной недели на Дальнем Востоке.

По словам Слащевой, качество производства и сторителлинга в России находится на очень высоком уровне, отечественная анимационная отрасль создает достаточно конкурентоспособный продукт. "Для того, чтобы добиться популярности в странах БРИКС, мне кажется, необходимо развивать совместное производство контента, в котором [нужно] объединять сильные стороны производителей из разных стран. Например, у нас есть сильные творцы и идеи, у Китая и Индии очень хорошие производственные мощности", - добавила она.

Председатель совета директоров "Союзмультфильма" обратила внимание, что ценностные ориентиры российского анимационного контента близки восточным странам, азиатским странам и странам из региона MENA, поэтому он обладает большим потенциалом в этих государствах. "Мы также видим, как в странах БРИКС и в арабском мире растет популярность собственных местных видеосервисов. Наш контент для этих видеосервисов, для этих новых появляющихся платформ очень актуален. В сложившейся ситуации я считаю, что контент из России обладает большим потенциалом на ближневосточных и азиатских рынках, поскольку транслирует традиционные ценности. Это ценности полной семьи с традиционными ролями, дружбы, взаимоподдержки, уважения к старшим, умения работать в команде и другое. Это есть в каждом анимационном проекте российской индустрии", - добавила она.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно с рабочей программой на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.