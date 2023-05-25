Ростовский театр драмы отправится на гастроли в Минск в сентябре 2023 года

Зрителям представят основную постановку региона "Тихий Дон"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 25 мая. /ТАСС/. Ростовский академический театр драмы им. Горького отправится на гастрольный тур в Минск в сентябре 2023 года в рамках дней культуры Ростовской области в Республике Беларусь. Зрителям представят основную постановку региона "Тихий Дон" Шолохова, сообщила журналистам исполняющая обязанности директора театра Ольга Николаева.

"С 21 по 24 сентября будут проходить Дни культуры Ростовской области в Республике Беларусь, в Минске. Мы представим традиционно "Тихий Дон" Шолохова, потому что это "визитная карточка" Ростовской области и "Заходите раз пришли" по рассказам Шукшина, сегодня востребованный спектакль зрителем", - сказала Николаева.

По словам министра культуры региона Анны Дмитриевой, Ростовская область в Дни культуры в Минске представит не только театральные постановки.

"Будут выезжать театры, музеи, концертные организации наши, Ростовская филармония с оркестром, мастера декоративно-прикладного искусства, библиотеки наши, Дом народного творчества, в партнеры мы берем с собой нашу семикаракорскую керамику. Вот такой большой и дружной компанией, а она составляет более 700 человек, мы будем выдвигаться в Республику Беларусь для того, чтобы показать нашу донскую культуру", - отметила Дмитриева.

В ходе поездки, по словам министра, в Минске планируется заключение партнерских соглашений между ростовскими и белорусскими музеями, библиотеками и театрами.