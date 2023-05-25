На выставке в Пскове впервые представили рейнскую керамику и голландский атлас XVII века

Экспозиция посвящена псковскому купцу Сергею Поганкину, который вел активную торговлю со странами Европы

ПСКОВ, 25 мая. /ТАСС/. Сотрудники федерального Псковского музея-заповедника открыли новую выставку, посвященную самому знаменитому псковскому купцу Сергею Поганкину, который вел активную торговлю со странами Европы. В экспозиции впервые представлены редкие артефакты XVII века: рейнская керамика, таможенная книга и многотомный атлас, созданный голландским картографом, сообщила в четверг ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Мы создали выставку, связанную с именем Сергея Поганкина. Это самая знаковая и популярная купеческая династия на Псковщине. Этот человек занимался импортом и экспортом, имел большие торговые связи с западным миром. Среди предметов, которые показывает наша выставка, есть очень дорогие, невероятные и очень редкие вещи. Например, рейнская керамика. Представлена также уникальная книга "Большой таможни Пскова". В ней содержатся сведения об экспортных псковских товарах: пенька, лен, сало, мед и воск", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, на выставке представлены также карты из 11-томного атласа, изданного в 1662 году голландским картографом Яном Виллемом Блау. Атлас находился в библиотеке епископа Гедеона Криновского, возглавлявшего Псковскую епархию с 1761-го по 1763 годы. Восемь томов этого картографического издания хранятся в фондах Древлехранилища Псковского музея-заповедника. Мельникова также добавила, что большинство артефактов, представленных на выставке, были найдены в ходе археологических раскопок и экспонируются впервые.

"Археологические находки свидетельствуют о том, что Сергей Иванович обладал огромным количеством интересных предметов роскоши. Эти вещи впервые представлены, их никогда не показывали. Например, во время раскопок найдена чернильница из дома Поганкиных. Кроме того, внимания заслуживают и знаменитые туалеты дома Поганкиных, такие предметы гигиенического характера, организацию русского богатого дома можно найти только в палатах Московского Кремля, и мы говорим о середине XVII века", - добавила Мельникова.