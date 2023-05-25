Госфильмофонд оцифрует в 2023 году 40 фильмов из своей коллекции

Министр культуры Ольга Любимова напомнила, что главная цель Госфильмофонда - сберечь все выдающиеся ленты отечественной киноиндустрии

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Госфильмофонд России оцифрует в нынешнем году 40 картин из собственной коллекции, среди которых фильмы "Чапаев", "Подвиг разведчика", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", вторая серия "Молодой гвардии". Об этом сообщила министр культуры РФ Ольга Любимова.

"40 картин из коллекции Госфильмофонда оцифруют в 2023 году, такое решение было принято экспертным советом. Специалисты Госфильмофонда России проведут масштабную работу по восстановлению материалов к 150-летию Федора Шаляпина, 130-летию Веры Холодной, 125-летию Сергея Эйзенштейна. Также оцифруют картины "Чапаев", "Подвиг разведчика", "Мама вышла замуж", "Здравствуй и прощай", вторую серию "Молодой гвардии" и другие исторические ленты", - написала она в своем Telegram-канале в четверг.

Министр напомнила, что главная цель Госфильмофонда - сберечь все выдающиеся ленты отечественной киноиндустрии. "Оцифровка картин поможет не только сохранить кинонаследие, но и показать шедевры широкой аудитории", - добавила Любимова.