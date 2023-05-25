В петербургском военно-морском музее открыли выставку к 100-летию ЭПРОНа

В экспозицию вошли модели кораблей, в частности, спасательного судна "Коммуна"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Выставка к 100-летию ЭПРОНа (Экспедиции подводных работ особого назначения) открылась в Центральном военно-морском музее имени императора Петра Великого в четверг. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе музея.

"Выставка расскажет о деятельности экспедиции и людях, работавших в ней. В экспозиции выставки представлены модели кораблей, в частности, модель спасательного судна "Коммуна" - старейшего судна в составе отечественного ВМФ, водолазное снаряжение, фотографии и подлинные документы", - говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что специально для выставки художники мастерской военных художников-маринистов музея создали живописное полотно "Подъем ЭПРОНом башни линкора "Свободная Россия". Кроме того, творческая мастерская "Невский баталист", также специально к памятной дате, изготовила многофигурную композицию "Одевание водолаза на палубе бота".

Центральный военно-морской музей - один из крупнейших морских музеев мира. За три века своего существования музей собрал большое число ценнейших предметов, отражающих важнейшие события истории флота. В фондах музея хранится более 700 тыс. экспонатов, в том числе свыше 13 тыс. предметов корабельной техники, более 11 тыс. единиц холодного и огнестрельного оружия, свыше 62 тыс. произведений изобразительного искусства.