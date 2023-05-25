На "Библионочи" в Екатеринбурге выступят писатели Алексей Сальников и Дарья Бобылева

Мероприятие состоится 27 мая, в его программе также презентация книги рассказов "Ты не печалься" драматурга Николая Коляды

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Автор романа "Петровы в гриппе", который в 2021 году экранизировал режиссер Кирилл Серебренников, Алексей Сальников и автор романа "Вьюрки" Дарья Бобылева выступят в рамках "Библионочи" в Екатеринбурге, которая пройдет 27 мая. Об этом сообщил в четверг на пресс-конференции в Уральском региональном центре ТАСС заместитель министра культуры Свердловской области Роман Дорохин.

"Гостями акции станут писатели Алексей Сальников, Дарья Бобылева из Москвы. Также запланирована презентация книги рассказов [уральского драматурга] Николая Коляды, которая называется "Ты не печалься", в Свердловской областной библиотеке для детей и молодежи имени Крапивина "Библионочь" начнется с презентации альманаха "Щегол", - сказал Дорохин.

В этом году в акции примут участие 682 библиотеки по всей Свердловской области, будет организовано более 2 тыс. мероприятий. Учреждения проведут для своих гостей творческие мастерские, литературные чтения, театрализованные представления, квесты, квизы, концерты, экскурсии, содержательные лекции, встречи с писателями и деятелями культуры.

По словам заместителя директора Свердловской областной универсальной научной библиотеки им. В. Г. Белинского Елены Гармс, также на "Библионочи" запланировано открытие центра краеведческой генеалогии имени Мамина-Сибиряка. В нем все желающие смогут бесплатно узнать, не связаны ли они родством с писателями Урала и России. "Все консультации будет бесплатны, работать мы продолжаем не только на следующий день, но и очень надеюсь, что на долгие годы вперед", - сказала Гармс.

"Библионочь" - ежегодная социально-культурная акция, посвященная чтению, проходит в апреле по всей России с 2012 года. Цель мероприятия - развитие библиотечного, музейного и книжного дела, популяризация чтения, организация новых форматов культурного отдыха горожан.