На конкурсе драматургов "К новому Островскому" в Петербурге победила Ярослава Пулинович

Ее новая пьеса "Новогодние приключения Гены и Уйбаана" названа лучшей из 165 произведений

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 25 мая. /ТАСС/. Екатеринбургский драматург Ярослава Пулинович стала победительницей конкурса современной пьесы "К новому Островскому" в Петербурге. Такое соревнование впервые включил в свою программу в год 200-летия со дня рождения классика открывшийся накануне Международный театральный фестиваль ТЮЗа имени Александра Брянцева.

"Мы очень порадовались за Ярославу, чья пьеса "Отрочество" по прозе Льва Толстого идет в нашем ТЮЗе. Ее новая пьеса "Новогодние приключения Гены и Уйбаана" названа лучшей из 165 произведений, присланных на конкурс. И я надеюсь, что она займет достойное место на афише среди пьес современных авторов", - сказала в четверг на пресс-конференции руководитель фестиваля, директор ТЮЗа Светлана Лаврецова.

Премию победителя конкурса вручил Пулинович председатель жюри, глава Санкт-Петербургского отделения СТД России народный артист России Сергей Паршин. Он отметил широкую географию участников конкурса драматургов - от Москвы до Дальнего Востока.

Новый конкурс призван поддержать авторов, которые отражали бы в своем творчестве современность так же, как отразил свое время в "пьесах жизни" Александр Островский, актуальный и в наши дни.

О драматурге

Выпускница Екатеринбургского театрального института (мастерская Николая Коляды), 35-летняя Пулинович известна как драматург и киносценарист. Ее пьесы ставились в более чем 40 театрах России, а также в театрах Англии, Польши, Украины, Эстонии, США. Лауреат премий "Голос поколения", "Дебют", "Евразия", "Новая пьеса" (в рамках "Золотой маски"), "Арлекин", "Текстура", "Долг. Честь. Достоинство". По версии газеты "Moscow times," пьеса Пулинович "Наташина мечта" входит в десятку лучших русских пьес начала XXI века.