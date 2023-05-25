Мультфильмы Хаяо Миядзаки станут недоступны в российских онлайн-кинотеатрах с 1 июня

Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщил источник в отрасли

МОСКВА, 25 мая. /ТАСС/. Анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ, сообщил ТАСС источник в отрасли в четверг.

"Да, права на контент студии Ghibli у дистрибьютера истекают, им не удалось их продлить", - сообщил собеседник агентства.

В четверг на страницах мультфильмов студии Ghibli в онлайн-кинотеатре "Кинопоиск" появились уведомления, что картины доступны пользователям до 31 мая. Речь идет о фильмах "Унесенные призраками", "Ходячий замок", "Навсикая из долины ветров", "Мой сосед Тоторо", "Принцесса Мононоке", "Ведьмина служба доставки", "Ветер крепчает", "Рыбка Поньо на утесе", "Шепот сердца", "Небесный замок Лапута" и другие. В настоящее время все эти мультфильмы можно приобрести на "Кинопоиске" за 1 рубль.

ТАСС обратился за комментариями в пресс-службу "Кинопоиска" и кинокомпанию "Пионер" - прокатчика фильмов Ghibli в России.

Студия Ghibli была основана Миядзаки в 1985 году. К наиболее известным его работам относятся мультипликационные фильмы "Мой сосед Тоторо", "Ведьмина служба доставки", "Принцесса Мононокэ", "Унесенные призраками" и "Ходячий замок". Миядзаки стал первым режиссером анимационного кино, получившим премию Японской киноакадемии за лучший фильм года ("Принцесса Мононоке", 1997). Его фильм "Унесенные призраками" (2001) считается одной из культовых картин своей эпохи, он был удостоен таких наград, как приз Японской киноакадемии, "Золотой медведь" Берлинского кинофестиваля в 2002 году, "Оскар" в 2003 году. Кинокритики практически единодушно относят большинство картин Миядзаки к золотому фонду мирового анимационного искусства, отмечая присущий им высочайший художественный уровень.