Региональная программа "Золотой маски" открылась в Омске спектаклем МТЮЗа "Отец Сергий"

Жители и гости города также увидят постановки "Мужья и жены" МХТ им. А. П. Чехова, "Ревизор" Театра кукол Республики Карелия, "Волки и овцы" театра "Мастерская П. Н. Фоменко" и "Я - Сергей Образцов" Центрального театра кукол им. С. В. Образцова

ОМСК, 25 мая. /ТАСС/. Постановка Московского ТЮЗа "Отец Сергий" режиссера Камы Гинкаса открыла региональную программу фестиваля "Золотая маска" в Омске. В 2023 году фестиваль проходит в рамках подготовки к празднованию 150-летия Омского академического театра драмы - одного из старейших театров Сибири.

"Мы очень тщательно отбираем афиши, поверьте, это уникальная афиша. Все, что мы сюда привезли, это действительно очень высокий класс и режиссуры, и актерского исполнения. И это на разные вкусы: здесь есть и драмы, и комедии, и все, что хотите", - сказал журналистам президент Российской национальной театральной премии "Золотая Маска" Игорь Костолевский.

По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, региональная программа "Золотой Маски" проходит в рамках подготовки к празднованию в 2024 году 150-летнего юбилея Омского академического театра драмы. Директор театра Виктор Лапухин уточнил ТАСС, что обращался в дирекцию фестиваля с просьбой сформировать к юбилею достойную программу. "Вот, например, "Мужья и жены" МХТ им. А. П. Чехова - в этом спектакле целое созвездие заслуженных артистов, спектакль действительно классный, - рассказал он. - Мы покажем его дважды на сцене Музыкального театра, где тысяча мест. Все продано".

Помимо этих двух театральных площадок будет задействован и Театр куклы, актера, маски "Арлекин", который примет постановку "Ревизор" Театра кукол Республики Карелия. Сама Омская драма также покажет спектакли "Волки и овцы" театра "Мастерская П. Н. Фоменко" (Москва) и "Я - Сергей Образцов" Центрального театра кукол им. С. В. Образцова (Москва). Фестиваль, главным информационным партнером которого является ТАСС, проходит с 25 мая по 2 июня.

"Золотая маска" учреждена в 1993 году как профессиональная премия за лучшие работы сезона во всех видах театрального искусства (драма, опера, балет, современный танец, оперетта, мюзикл, театр кукол). Лауреаты премии определяются на ежегодном фестивале спектаклей-номинантов. Учредитель премии - Союз театральных деятелей РФ. Региональная программа фестиваля проходит при поддержке Минкультуры РФ.