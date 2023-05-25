В филиале Мариинки в Северной Осетии впервые поставили балетный спектакль "Солярис.2"

Постановщиком-хореографом балета выступил обладатель Российской национальной театральной премии "Золотая маска", солист труппы Мариинского театра Юрий Смекалов

ВЛАДИКАВКАЗ, 25 мая. /ТАСС/. Балетный спектакль "Солярис.2" впервые показали на сцене филиала Мариинского театра в Северной Осетии. Постановка является важной отправной точкой в развитии труппы театра, рассказал в четверг после пресс-показа главный балетмейстер филиала Мариинского театра в республике Валерий Суанов.

"Меня переполняют возвышенные чувства, большая радость. Очень ждал проект - и он свершился. Думаю, что постановка в нашей труппе играет серьезную отправную точку. Я ожидаю, что зритель тоже трансформируется немножко. Может, поменяются вкусы даже. Люди захотят что-то новое", - сказал журналистам Суанов.

Постановщик-хореограф балета - обладатель Российской национальной театральной премии "Золотая маска" и высшей театральной премии Санкт-Петербурга "Золотой софит", солист балетной труппы Мариинского театра Юрий Смекалов. Он оживил на сцене связь знаменитого фантастического романа Станислава Лема "Солярис" с осетинским Нартским эпосом в привязке с вечным поиском зарождения всего и пути к высшему разуму.

"Все развивается по спирали вверх, неизменным остается то, как зарождается жизнь на земле мужчиной и женщиной. В постановке переданы символы, с помощью которых каждый человек увидит свой путь к свету. А свет внутри каждого, а не в конце тоннеля, это тоннель светом внутренним нашим освещается", - сказал Смекалов.

Постановка представляет собой новую версию балетного спектакля "Солярис", созданного в 2018 году творческим объединением Юрия Смекалова M.A.D. Company и театром "Приют комедианта". В новой постановке сохранена основная хореографическая структура.

Жители и гости Северной Осетии смогут увидеть "Солярис. 2" 26, 27 и 28 мая.