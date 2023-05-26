В Петербурге Дом радио представит премьеру трагикомедии Youkali

Спектакль отсылает к одноименной песне композитора Курта Вайля о несуществующей стране

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Дом радио представит в пятницу премьеру танцевального спектакля-концерта Youkali с участием оркестра, хора и танцевальной труппы musicAeterna. Лирическая трагикомедия в постановке Анны Гусевой на темы зонгов немецкого композитора Курта Вайля разыгрывается в ожидании поезда, следующего в страну несбыточного счастья.

"Спектакль построен как "книга песен". В нем нет сквозного сюжета, но есть связующая все номера смысловая нить и открытый финал. Мы делаем попытку исследовать, как разрешается коллективная и индивидуальная тревога перед лицом неопределенного будущего и к чему приводит жизнь в ожидании. В сущности, это способ сообщить, что будущее - в настоящем, единственное значимое время - сейчас, а чудесный край мечты Юкали - это тот квадратный метр, который мы занимаем в данный момент, и те люди, что вместе с нами", - представила журналистам свой замысел Анна Гусева.

Название постановки Youkali отсылает к одноименной песне Курта Вайля на стихи Роже Ферне о несуществующей стране Юкали. Музыку к спектаклю, в котором переосмыслено творческое наследие Курта Вайля, написали композиторы - резиденты Дома радио Алексей Ретинский, Алексей Сюмак, Вангелино Курентзис и Андреас Мустукис, а также экс-участник Einst rzende Neubauten FM Einheit и Теодор Курентзис.

Близкие к оригиналу аранжировки или радикально новые авторские прочтения песен будут исполнены солистами, хором и оркестром musicAeterna с использованием десятков различных инструментов и способов звукоизвлечения, в том числе крайне необычных. В спектакле артисты хора дуют в фольгу и вращают пластиковые шланги, музыканты играют на расстроенных фортепиано, используют терменвокс и синтезаторы, трещотки, маракасы, тайские гонги, корабельную сирену, охотничьи манки, поющие бокалы и даже барабан стиральной машины.

Некоторые инструменты изготовлены специально к премьере. Один из таких объектов - крыло: полутораметровый металлический лист со штырями имеет изгибающиеся "крылья", которые могут менять тон потусторонней гулкой вибрации. Еще один инструмент, сконструированный для постановки, - газовый двигатель, имитирующий звук лодочного мотора.

В спектакле в жанре сюрреалистического кабаре участвуют более полусотни артистов. Хореографом постановки выступила Анастасия Пешкова.

О спецпроектах Дома радио

Подготовка спецпроектов-посвящений, переосмысляющих творчество деятелей искусства и науки XIX-XX веков, стала ежегодной традицией Дома радио. Для каждой постановки специально создаются музыка, поэзия, саунд-арт и сценическое решение.

Дом радио - творческая резиденция musicAeterna, где в 2019 году по инициативе Теодора Курентзиса создан междисциплинарный культурный центр. Он объединяет творческие и просветительские программы, авторские экспериментальные и исследовательские проекты, которые охватывают различные области современного искусства. К числу таких новаций относится спектакль Youkali.