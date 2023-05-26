В Севастополе пройдет фестиваль театрального искусства для детей

На нем соберутся коллективы из 11 регионов России

СЕВАСТОПОЛЬ, 26 мая. /ТАСС/. Театры из более чем десяти регионов России примут участие во Всероссийском фестивале театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Впервые в нем примут участие театры из Донецкой Народной Республики - это коллективы из Макеевки и Горловки, сообщили журналистам в четверг на пресс-конференции Севастопольского театра юного зрителя (ТЮЗ), который проводит фестиваль.

"С 1 по 7 июня в Севастополе пройдет Всероссийский фестиваль театрального искусства для детей "Сказочное королевство". Это не просто демонстрация спектаклей, это мир театра на семь дней. У Большого детского фестиваля, который курирует народный артист РФ Сергей Безруков, введена интересная практика, где дети - полноправное жюри. Посмотрев на этот пример, мы поняли, что это правильно", - сказала арт-директор фестиваля Аксинья Норманская.

По словам Норманской, на театральном фестивале в Севастополе также в числе жюри будут дети, их будет курировать экспертный совет. Она отметила, что организаторы заинтересованы вырастить не только зрителей, но и смену театральных критиков, которых бы увлекало анализировать спектакль, оценивать его и аргументировать эту оценку. Впервые постановки смогут увидеть и дети, живущие в удаленных районах Севастополя.

"Благодаря грантовой поддержке у ребят из сел и пригородов Севастополя в этом году есть уникальная возможность - они смогут абсолютно бесплатно посмотреть спектакли. Театры могут познакомиться и пообщаться с ребятами. Каждый день группа будет садиться в автобус и ехать в одно из сел. Актеры с нетерпением ждут этих поездок", - сказала координатор фестиваля Юлия Пимкина, отметив, что спектакли будут показаны также и в детском оздоровительном лагере "Ласпи".

В репертуаре фестиваля представлена "сказочная классика" - это "Красная шапочка", "Снежная королева", "Айболит", спектакли по русским народным сказкам - например "По щучьему велению", а также классические произведения, например спектакль "Маленький принц" по повести Антуана де Сент-Экзюпери. Среди интересных постановок драматург фестиваля, заведующий литературной частью ТЮЗа Игорь Азаров отметил "кавер-версии мультфильмов, которые становятся спектаклями". Эту категорию представляют спектакли "Золотая антилопа" (Евпатория) и "Каникулы Бонифация" (Москва). Помимо традиционных показов спектаклей в рамках фестиваля также пройдут лекции от экспертов, мастер-классы, а также интерактивные познавательные мероприятия.

Фестиваль "Сказочное королевство" пройдет в Севастополе в седьмой раз. Ежегодно он проходил на сцене СевТЮЗа, собирая гостей из разных регионов. В этом году свои спектакли представят театры Великого Новгорода, Горловки (ДНР), Екатеринбурга, Калуги, Казани, Крыма, Лобни (Московская область), Макеевки (ДНР), Москвы, Омска и Рязани.