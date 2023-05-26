В Якутии создадут мультфильм о традиционной подледной рыбалке

Хронометраж картины составит 10 минут

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Анимационная студия "Тундра", резидент креативного кластера "Квартал труда" в Якутии, займется в 2023 году созданием анимационного фильма о мунха (традиционная в Якутии подледная рыбалка неводом). Об этом сообщил ТАСС в пятницу министр инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий Якутии Анатолий Семенов.

"В 2023 году в рамках реализации государственной программы "Сохранение и развитие официальных языков Республики Саха (Якутия)" будут созданы анимационные фильмы на якутском языке в сотрудничестве с компанией Tundra animation", - сообщил Семенов на форуме "Российская креативная неделя - Дальний Восток" во Владивостоке.

Он уточнил, что планируется создание мультфильма "Мунха" хронометражем в 10 минут. В этом году анимационная студия представила свой первый мультфильм "Бык холода".

Для Якутии развитие креативных индустрий является одним из основных направлений развития. Регион первым в стране утвердил концепцию развития креативных индустрий, "Квартал труда" является первой в России площадкой на территории опережающего развития, созданной специально под креативные проекты. Ключевые направления резидентов кластера - кино, анимация, медиа, геймдев, мода, цифровой контент и дизайн. В данный момент в кластере насчитывается 70 резидентов, они получают налоговые льготы, льготы по страховым взносам, административную поддержку, имеют доступ к различным сервисам.

В кластере размещены профессионально оборудованные студии: студия виртуального кинопродакшна на базе технологии XR (объединяющей понятия виртуальной и дополненной реальности), павильон хромакей, студии цветокоррекции, мастеринга, сведения звука и 3D-анимации, музыкальные студии и фотостудии.

"Российская креативная неделя" проводится с 2020 года, во Владивостоке в этом году она проходит с 25 по 27 мая. Форум собрал более 200 спикеров из 11 субъектов макрорегиона, столичных и иностранных экспертов из Китая, Индии, Индонезии, Казахстана, Белоруссии. На площадках форума встречаются предприниматели, представители институтов развития, образования, власти, а также крупнейшие цифровые экосистемы России. Параллельно рабочей программе на центральных улицах Владивостока проходят мероприятия фестивальной программы.