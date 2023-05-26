Норильский драмтеатр впервые поставил спектакль об освободителях Донбасса

Премьера состоится 6 июня

КРАСНОЯРСК, 26 мая. /ТАСС/. Самый северный драматический театр в мире - Норильский Заполярный театр драмы - готовит спектакль по книге Захара Прилепина "Ополченский романс" об освободителях Донбасса. Об этом ТАСС в пятницу сообщила руководитель литературно-драматической части театра Лада Шебеко.

"В Норильске состоится российская премьера спектакля по книге Захара Прилепина "Ополченский романс" об освободителях Донбасса. Автором пьесы по этой книге стал Михаил Ярош-Барский. Он объединил рассказы "Ополченского романса" в единую сюжетную линию, добавив рассуждения Захара Прилепина из публицистической книги "Не чужая смута", посвященной украинско-русской трагедии 2014 года. <...> В итоге получается так, что в финале герои спектакля выходят из 2014 года и видят идущие танки. Они понимают, что идут наши танки и это уже 2023 год", - сообщила Шебеко.

По словам Шебеко, во время репетиций артистов консультировали норильчане - участники событий в Донбассе. "Нам помогал врач-терапевт Валерий Потапов, с 2014 года активно участвующий в волонтерской работе <...>, а также Евгений Нарушевич, участник событий в Донбассе с 2014 года, старший офицер батареи самоходных артиллерийских установок", - пояснила Шебеко.

Премьера состоится 6 июня. Спектакль пройдет в формате "сцена на сцене". "Мы выстроим зрительские ряды прямо на сцене. Получится, что зритель и артисты будут вместе", - отметила завлит театра.

Норильский Заполярный театр драмы им. Владимира Маяковского - самый северный драмтеатр в мире. Он был основан на рубеже 1941-1942 годов. С 1946 по 1950 год в нем работал артист Иннокентий Смоктуновский. Театр активно гастролирует по России.