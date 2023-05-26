Более 80 российских проектов представят на международном кинорынке Telefilm Vietnam

Среди новинок, которые Россия представит в Хошимине, - фильм "Вызов", сериалы "Балет" и "Шаляпин"

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российские фильмы, сериалы и анимационные проекты представят во Вьетнаме на международном кинорынке Telefilm Vietnam. Россия привезет в Хошимин более 80 проектов, среди которых "Вызов", "Балет" и "Чинк: хвостатый детектив", сообщили в пресс-службе "Роскино" в пятницу.

"С 8 по 10 июня в Хошимине (Вьетнам) пройдет международный кинорынок Telefilm Vietnam. Российская киноиндустрия будет представлена на объединенном стенде Russian Content Worldwide, организованном компанией "Роскино": 18 компаний презентуют международным покупателям контента более 80 проектов - фильмы, сериалы, анимацию", - говорится в сообщении.

Участниками кинорынка станут дистрибьюторы из Вьетнама, Южной Кореи, Малайзии, Сингапура, Таиланда, Филиппин, Китая и других стран. Среди новинок, которые Россия представит в Хошимине, - фильм "Вызов", часть съемок которого проходила на борту Международной космической станции, сериалы "Балет" и "Шаляпин", мультсериал "Супергерои.ру" и триллер "Кентавр".

Также среди российских проектов - приключенческая драма "Чужая", триллеры "По-мужски" и "Кто там", фильмы "Ласточка", "Тайное влечение" и "Времена года" режиссеров-дебютантов Малики Мухамеджан, Стаси Венковой и Максима Шабалина соответственно, сериалы "Нулевой пациент", "Почка", "Секреты семейной жизни", "Обитель", "Союз спасения: время гнева" и другие. Кроме того, азиатские дистрибьюторы увидят в рамках шоукейса анимационные проекты "Геройчики" от медиахолдинга "Цифровое телевидение", "Команда МАТЧ" от компании "Ярко" и полнометражный мультфильм "Белка и Стрелка: Карибская тайна" от "Киноатис".

По словам врио генерального директора "Роскино" Екатерины Наумовой, в 2022 году российская киноиндустрия была комплексно представлена на Telefilm Vietnam впервые, однако партнеры из РФ принимали участие в работе рынка дистанционно.

"Международные покупатели активно интересовались российскими анимационными проектами, документальным кино, боевиками и комедиями, а также покупкой форматных прав на российские сериалы. В этом году для более эффективного использования возможностей кинорынка и выстраивания сотрудничества с локальными ТВ-каналами, VOD-платформами и дистрибьюторами мы организуем масштабное офлайн-присутствие российских производителей контента. Такой формат позволит им лично встретиться с потенциальными партнерами, усилить взаимодействие с зарубежными коллегами, с которыми диалог осуществлялся в онлайн-режиме", - цитирует Наумову пресс-служба "Роскино".