"ВКонтакте" присоединится к акции "Библионочь"

Партнерами соцсети стали десятки библиотек и культурных площадок

"ВКонтакте" примет участие во всероссийской акции "Библионочь". Об этом сообщила пресс-служба соцсети в пятницу.

"ВКонтакте присоединится к всероссийской акции "Библионочь" с эксклюзивными трансляциями, подборкой подкастов о самых интересных книгах и их авторах в VK Музыке, масштабным флешмобом, а также розыгрышем NFT и книг про современные технологии", - говорится в сообщении пресс-службы.

Партнерами "ВКонтакте" в акции стали десятки библиотек и культурных площадок, в том числе Российская государственная библиотека, Библиотечная система имени Лермонтова в Санкт-Петербурге, издательская группа "Эксмо-АСТ", Российская государственная детская библиотека, Музей Москвы, Дом Гоголя, Национальная библиотека Республики Татарстан и другие. В разделе "Библионочь" VK Видео пройдут трансляции мастер-классов, концертов, лекций и встреч с писателями. В частности, Российская государственная библиотека организует дискуссии о произведениях мировой литературы, поп-культуре, а также масштабный марафон чтений произведений Александра Островского. Библиотеки Москвы в ходе прямого включения из открытой студии на смотровой площадке Южного речного вокзала проведут интервью с публицистом Татьяной Толстой, хореографом Вовой Гудымом и блогером Мари Магикян.

Сообщество VK NFT HUB и издательство Individuum подготовили розыгрыш 10 NFT с изображением книги Виталика Бутерина "Больше денег: что такое Ethereum и как блокчейн меняет мир". Победители конкурса также смогут получить книгу.

Для платформы VK Музыка библиотеки, издательства и книжные проекты подготовили подкасты. Контент о литературе в VK Клипах можно будет найти по тегу #книгивклипах. А автор фэнтези Лия Арден пообщается с пользователями VK Звонков в ходе эфира, который пройдет 27 мая в 12:00.

"Акция "Библионочь" ВКонтакте - это важная медийная коллаборация, которая помогает библиотекам и другим культурным и творческим площадкам продвигать себя на нашей платформе, - рассказал директор по маркетингу и развитию новых инициатив "ВКонтакте" Александр Володин, слова которого приводятся в сообщении. - В этом им помогают наши разнообразные инструменты, которые позволяют сделать контент доступным для всех и привлечь к нему новую аудиторию".

Акцию "Библионочь" также поддержали более 300 тыс. пользователей "Шагов", которые приняли вызов "Шагаем в библиотеку вместе" на 120 тыс. шагов. А молодежный проект ЮФ проведет флешмоб, участники которого расскажут, почему они любят читать.