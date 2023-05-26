Российская кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки

В библиотеку входят 10 мультфильмов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) подтвердила, что приобрела права на анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании в пятницу.

Ранее профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика" сообщило, что Russian World Vision приобрела права на фильмы Ghibli на Каннском кинорынке.

"22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Ёлкина. В библиотеку входят 10 фильмов Миядзаки, а также картины других гениев японской анимации", - сообщили представители RWV.

В пресс-службе добавили, что компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ, включая кинотеатральные перевыпуски.

В четверг стало известно, что фильмы студии Ghibli станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ.