26 мая, 09:38

Российская кинокомпания Russian World Vision приобрела права на фильмы Миядзаки

Oriental Image via Reuters Connect
Персонажи из мультфильма Хаяо Миядзаки "Небесный замок Лапута"
© Oriental Image via Reuters Connect

В библиотеку входят 10 мультфильмов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Российская кинокомпания Russian World Vision (RWV) подтвердила, что приобрела права на анимационные фильмы студии Ghibli японского режиссера-мультипликатора Хаяо Миядзаки. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе кинокомпании в пятницу.

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Ранее профильное издание "Бюллетень кинопрокатчика" сообщило, что Russian World Vision приобрела права на фильмы Ghibli на Каннском кинорынке.

"22 фильма золотой библиотеки студии Ghibli, созданной Хаяо Миядзаки и Исао Такахатой в 1985 году, перешли в правообладание компании Russian World Vision продюсера Константина Ёлкина. В библиотеку входят 10 фильмов Миядзаки, а также картины других гениев японской анимации", - сообщили представители RWV.

В пресс-службе добавили, что компания приобрела все виды прав и планирует реализовать их на территории РФ и СНГ, включая кинотеатральные перевыпуски.

В четверг стало известно, что фильмы студии Ghibli станут недоступны пользователям российских онлайн-кинотеатров с 1 июня. Дистрибьютор фильмов Ghibli в России не смог продлить права на показ. 

Теги:
РоссияМиядзаки, Хаяо
© Информационное агентство ТАСС
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