СМИ: Marvel Studios отложила съемки фильма "Громовержцы" из-за забастовки сценаристов

По данным портала Deadline, съемки должны были начаться через три недели в городе Атланта

НЬЮ-ЙОРК, 26 мая. /ТАСС/. Американская киностудия Marvel Studios перенесла начало съемок предстоящего фильма "Громовержцы" (Thunderbolts) из-за забастовки сценаристов. Об этом в четверг сообщил портал Deadline.

По его данным, производство фильма приостановлено как минимум до окончания забастовок. Съемки должны были начаться через три недели в городе Атланта. Ранее студия также сообщила о приостановке производства фильма "Блэйд" (Blade), который планировали начать снимать в июне, и съемок телесериала "Чудо-человек" (Wonder Man), которые проходили в Лос-Анджелесе и должны возобновиться по окончании забастовки.

В США со 2 мая проходит первая за 15 лет забастовка сценаристов. Решение о начале забастовки было принято после неудачных переговоров сценаристов с компаниями Netflix, Amazon, The Walt Disney, Paramount и Apple TV о заключении новых соглашений и повышении заработной платы. Последняя забастовка сценаристов была в 2007 году, она продолжалась 100 дней и нанесла ущерб отрасли на сумму $3 млрд.