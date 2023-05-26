"Союзмультфильм" покажет в ОАЭ киноальманах "Умка"

Показ пройдет на русском языке в иммерсивном театре Theatre of Digital Art

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. "Союзмультфильм" покажет в Объединенных Арабских Эмиратах киноальманах "Умка", показ дополнит образовательный квиз о животных Арктики. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба киностудии.

"27 и 28 мая киностудия "Союзмультфильм" проведет в ОАЭ показ киноальманаха "Умка" и познавательно-развлекательный квиз по мотивам мультсериала, организованный совместно с тренинговым центром "Алгоритм", - говорится в сообщении.

Мероприятия рассчитаны на детскую аудиторию от 3 до 12 лет. Показ состоится на русском языке в иммерсивном театре Theatre of Digital Art (ToDA). Зрители увидят мультфильм на большом экране с эффектом полного погружения на 360 градусов. Перед показом организаторы проведут квиз о животных и природных явлениях Арктики.

"Гости показа узнают больше о жизни в самых северных уголках нашей страны и уникальном животном мире Арктики. Построенный в том числе на сказаниях Крайнего Севера "Умка" - для этого лучшее наглядное пособие", - приводятся в сообщении слова председателя совета директоров киностудии "Союзмультфильм" Юлианы Слащевой.

Информационные партнеры показа в Дубае - сообщество Russian Speaking Mums in UAE и Telegram-канал "Новости Дубая".