В "Зарядье" пройдет фестиваль, посвященный 150-летию со дня рождения Е.Ф. Гнесиной

Открытие фестиваля состоится 2 июня

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Торжественное открытие фестиваля, посвященного 150-летию со дня рождения Е.Ф. Гнесиной, состоится 2 июня в "Зарядье". В торжественном концерте примут участие ведущие музыкальные коллективы России, сообщила в пятницу ТАСС пресс-служба Российской академии музыки (РАМ) им. Гнесиных.

"Международный музыкальный фестиваль к 150-летию Е. Ф. Гнесиной, торжественное открытие которого состоится 2 июня 2023 года на сцене зала "Зарядье", знаменует начало праздничных мероприятий, проводимых в соответствии с указом президента Российской Федерации от 20 июня 2022 года № 388 "О праздновании 150-летия со дня рождения Е. Ф. Гнесиной" в 2023-2024 годах", - говорится в сообщении.

Масштабный фестиваль, приуроченный к юбилею со дня рождения пианистки, продлится в течение года и завершится гала-концертом в день самого юбилея - 31 мая 2024 года. В рамках события пройдет серия концертов музыкантов и других деятелей искусства из России и зарубежных стран. На мероприятиях выступят выпускники и студенты музыкальных учебных заведений, созданных Гнесиной.

На торжественном открытии выступят такие выдающиеся исполнители и коллективы, как Оркестр Московской средней специальной школы (колледжа) имени Гнесиных "Гнесинские виртуозы", Симфонический оркестр Российской академии музыки имени Гнесиных и сводный хор РАМ имени Гнесиных и Музыкального училища имени Гнесиных. Со сцены "Зарядья" 2 июня прозвучат вокальные, инструментальные, хоровые и оркестровые сочинения композитора Сергея Рахманинова, юбилей которого отмечается в этом году во всем мире.

В рамках фестиваля организованы специальные события: Всероссийский классный час о Е. Ф. Гнесиной и отечественной системе музыкального образования, Фестиваль-смотр выпускников музыкальных училищ, программа "Композиторы Гнесинской школы" в Калининграде и многие другие.

Елена Фабиановна Гнесина - выдающаяся пианистка, преподаватель, методист, общественный и государственный деятель. Признана одной из создателей и хранителей уникальной системы российского непрерывного музыкального образования. Основала и руководила музыкальными учебными заведениями, названными в ее честь.