"Троица" Андрея Рублева будет выставлена в течение двух недель в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Икона "Троица" Андрея Рублева будет выставлена 4 июня в храме Христа Спасителя. Она будет экспонироваться в течение двух недель, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства культуры РФ.

"Икона "Святая Троица" Андрея Рублева, как и сообщалось прежде Министерством культуры Российской Федерации, будет доставлена в храм Христа Спасителя в Москве для участия в торжественных богослужениях и поклонения верующими на православный праздник Троицы 4 июня и в течение последующих двух недель", - говорится в сообщении.​​​​​​