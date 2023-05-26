В Екатеринбурге открыли выставку о пермской деревянной скульптуре XVIII-XX веков

Всего в экспозицию пошли более 80 предметов, увидеть ее можно в Екатеринбургском музее изобразительных искусств до 30 июля

ЕКАТЕРИНБУРГ, 26 мая. /ТАСС/. Пермское собрание деревянной храмовой скульптуры XVIII - начала XX века представили в Екатеринбургском музее изобразительных искусств (ЕМИИ). Посвященная 300-летним юбилеям Екатеринбурга и Перми выставка "Спасенные боги" включила в себя более 80 предметов, передает корреспондент ТАСС.

"Сегодня открываем совершенно знаковый проект для нашего музея, для нашего региона. <…> У Перми и Екатеринбурга в этом году отмечается 300-летие, и около года назад мы договорились об обмене имиджевыми проектами, имиджевыми коллекциями, о визите взаимном наших музеев. <…> Название проекта "Спасенные боги" <…> отражает труд хранителей, музейщиков, реставраторов", - сказал директор ЕМИИ Никита Корытин.

Организаторы отмечают, что пермская коллекция является крупнейшим собранием деревянной православной храмовой скульптуры на территории России. Выставочный проект впервые демонстрирует ее в Екатеринбурге.

"Очень масштабный выставочный проект у нас получился с коллегами, 83 экспоната сюда приехало - за последнее десятилетие это самая крупная выездная выставка пермской деревянной скульптуры в принципе. По какому принципу формировалась [экспозиция]: нам было важно показать нашу скульптуру как целостное явление, чтобы у зрителя сложилось понимание, что же это за культурно-исторический феномен. Поэтому здесь есть скульптура самых разных периодов начиная от ранних наших памятников, мы постарались собрать все самые распространенные сюжеты и образы, которые были характерны для храмовой скульптуры", - поделилась с журналистами хранитель коллекции пермской деревянной скульптуры Пермской государственной художественной галереи Ксения Зубакина.

В частности, екатеринбуржцы увидели пять вариантов композиции "Христос в темнице", которая является самым популярным среди страстных сюжетов в пермской скульптуре. Также, уточнила Зубакина, среди самых старинных предметов экспозиции - образы Святого Николая Можайского из церкви села Мендули и часовни деревни Крохово, которые поступили в коллекцию в 1920-х годах.

Для широкой общественности выставка будет доступна с 27 мая, посетить ее можно до 30 июля.