В Пскове впервые представили артефакты XIX века, найденные в составе старинных кладов

В том числе среди экспонатов есть набор столового серебра начала XIX века и редкая коллекция фарфоровой посуды

ПСКОВ, 26 мая. /ТАСС/. Сотрудники Псковского музея-заповедника создали выставку артефактов, найденных археологами в составе кладов при раскопках в историческом центре Пскова. Все экспонаты представлены публике впервые, в их числе - набор столового серебра начала XIX века, а также редкая коллекция фарфоровой посуды, сообщила в пятницу ТАСС генеральный директор Псковского музея-заповедника Светлана Мельникова.

"Поскольку псковская земля - это линия порубежья, здесь часто были военные конфликты. А в начале XX столетия наша страна пережила особенный период, который историки называют великой русской смутой. В этот период было заложено очень много тайников и кладов. Люди спешно покидали свои дома, припрятывали свои сокровища. В частности, клад из 40 предметов столового серебра начала XIX века. Впервые это столовое серебро выставлено для обозрения в наших Поганкиных палатах, оно в прекрасной сохранности", - сказала собеседница агентства.

По ее словам, в коллекции есть предметы, изготовленные в 1867 году, а часть ложек из набора изготовлены в первой половине XIX века. Кроме того, на выставке также впервые представлены артефакты из клада, найденного в Пскове в 2006 году в непосредственной близости от музея.

"Здесь жила немецкая семья, которая занималась торговлей: было найдено 27 тарелок. Они были тщательно завернуты в немецкие газеты, это май 1917 года. Тарелки сделаны в стиле модерн, и они украсили нашу экспозицию. Внимание привлекают вещи из личного обихода. Среди них много замечательных предметов, например, предметы, имитирующие посуду XVIII века. Эта посуда представлена вниманию наших зрителей тоже впервые", - уточнила Мельникова.