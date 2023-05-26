В Нижегородской области почти 20 художников будут работать в сети арт-резиденций

В декабре пройдет выставка созданных работ

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 мая. Участниками уникальной сети арт-резиденций в городах Нижегородской области в 2023 году станут 18 художников из разных городов России, в том числе из Калуги, Саратова и Томска. В декабре пройдет выставка созданных работ, сообщил журналистам в пятницу заместитель губернатора региона Олег Беркович.

"В этом году в Нижегородской области запускается сеть арт-резиденций. Проект довольно уникальный для нашей страны, потому что это именно сеть. Это не одна резиденция в одной конкретной галерее, в одном конкретно городе", - рассказал Беркович. По его словам, проект рассчитан как минимум на три года.

В 2023 году резиденции будут располагаться на нескольких площадках в Нижнем Новгороде - это "Галерея 9Б", студия "Тихая", галерея современного искусства Futuro, центр современного искусства "Терминал А", Dreamlaser. Также художники будут работать в городах Ворсма, Городец, Арзамас и Выкса. "Они помогут как-то с другой стороны открыть для мира все эти замечательные места Нижегородской области", - добавил Беркович.

В Нижегородскую область приедет 18 художников из Москвы, Калуги, Воронежа, Тольятти, Саратова, Волгограда, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга и Томска. Среди них - Диана Капизова, Иван Горшков, Алексей Васильев, Владимир Кузьмин, группа "Малышки 18:22", арт-группа "Муха". По словам замгубернатора, в этом году отбор художников был закрытый. В середине октября их работа должна завершиться, а в декабре пройдет большая итоговая выставка.

В экспертный совет проекта вошли в том числе замдиректора по региональному развитию ГМИИ имени А. С. Пушкина Анна Гор, директор Музея современного искусства "Гараж" Антон Белов, комиссар и художественный руководитель Уральской индустриальной биеннале Алиса Прудникова.

Соосновательница Ассоциации арт-резиденций России, заведующая Уральским ГМИИ им. А. С. Пушкина Кристина Горланова также отметила уникальность проекта. "Открытие одновременно нескольких арт-резиденций является уникальным и для России, и я бы сказала даже для мира, потому что сразу несколько институций подхватывают эту программу", - сказала она.

Новый взгляд и сотрудничество

Горланова добавила, что польза от проекта будет как для региона, так и для художников. "Для региона это будет возможность по-новому взглянуть глазами совершенно независимых художников, увидеть <...> проблемные моменты и возможности для развития. Это самый главный импульс", - отметила соосновательница ассоциации.

Беркович в свою очередь рассказал, что проект важен сотрудничеством галерей с художниками. "Для нас очень важно, чтобы наши художники, наши галереи постоянно получали новый опыт от сотрудничества с художниками из других регионов, от того, что к этим художникам можно прийти в дни открытых дверей, посмотреть, как они работают", - заключил Беркович.