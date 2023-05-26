Театр драмы из ЛНР впервые привезет спектакли в Ростов-на-Дону

Зрители смогут увидеть два спектакля - "Ревизор" и "Ханума"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 26 мая. /ТАСС/. Луганский академический русский драматический театр имени Павла Луспекаева впервые выступит с гастролями в Ростове-на-Дону. Зрители смогут увидеть два спектакля - "Ревизор" и "Ханума". Об этом ТАСС в пятницу сообщили в Ростовском академическом молодежном театре.

"Мы очень рады принять у себя своих коллег из ЛНР. Ростовскому зрителю будет представлена постановка "Ревизор", премьера которой состоялась в феврале 2023 года. Второй спектакль, ставший хитом луганского театра, - "Ханума", который в репертуаре театральной труппы уже более 10 лет", - сказала ТАСС директор ростовского театра Карина Сердюченко.

По ее словам, в Ростов-на-Дону с гастролями приедет театральная труппа в составе более 30 человек. Луганские артисты везут с собой объемные декорации, также им будет оказана всесторонняя помощь. Спектакли пройдут 4 и 5 июня на сцене Ростовского академического молодежного театра. Встреча с ростовским зрителем завершит турне театра драмы из ЛНР по городам Юга России и Северного Кавказа в рамках участия в программе "Большие гастроли".

В Министерстве региональной политики и массовых коммуникаций Ростовской области уточнили, что театр драмы из ЛНР в 2024 году отметит 85-летний юбилей.

"Творческая работа коллектива луганского театра направлена на сохранение лучших традиций русского и зарубежного театрального искусства. При этом театр сохраняет свою идентичность и многовековое наследие русского слова", - цитирует ведомство первого заместителя губернатора региона Игоря Гуськова.

В Ростовской области в рамках "Больших гастролей" уже состоялись показы Горловского городского театра кукол, Мариупольского республиканского академического драматического театра, а также учебного театра Всероссийского государственного университета кинематографии им. С. А. Герасимова.