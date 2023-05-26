"Чебурашку" показали во всех странах Ближнего Востока

Как отметила директор департамента международных продаж "Централ партнершип" Лейла Атакишиева, основные показы прошли на английском языке с арабскими субтитрами

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Полнометражный художественный фильм "Чебурашка" режиссера Дмитрия Дьяченко показали в широком прокате во всех странах Ближнего Востока. Основные показы прошли на английском языке с арабскими субтитрами и были нацелены на местную аудиторию, рассказала директор департамента международных продаж компании-дистрибьютора "Централ партнершип" (ЦПШ) Лейла Атакишиева.

"Среди того, что мы делали за последний год в ЦПШ, один из наших успешных примеров - релиз "Чебурашки" на Ближнем Востоке, который спустя два месяца старта в России вышел во всех странах Ближнего Востока в широкий прокат. Он прошел вполне успешно, [показы] проходили на английском языке с арабскими субтитрами. Прокат был нацелен на местную аудиторию, не на русских экспатов, не на русскоговорящих, хотя также были показы и на русском языке для русскоязычных зрителей с детьми", - сказала она на деловой сессии "Роскино" на форуме Moscow Export Day.

Говоря о перспективах экспорта контента на рынки Азии, регионов MENA и Латинской Америки, Атакишиева отметила, что "Централ партнершип" открыт к сотрудничеству со всеми регионами. "Тем не менее есть ряд рынков, которые для российской индустрии наверняка закрылись на долгое время. При этом, как мы видим, есть большие перспективы на Ближнем Востоке, есть положительная динамика в экспорте в Латинскую Америку. <...> Есть Китай, который всегда был большим рынком. Конечно, они очень сильно пострадали после трех лет локдауна, который только официально завершен в Китае. Но мы уже сейчас видим, насколько меняются настроения, видим это и по уровню сделок, которые закрываем, и по тому, что китайские байеры начали посещать мировые кинорынки", - добавила эксперт.

Фильм "Чебурашка", вышедший в российских кинотеатрах 1 января, ранее стал самой кассовой картиной за всю историю отечественного проката, обойдя комедию Клима Шипенко "Холоп" (2019) и первую часть дилогии Джеймса Кэмерона "Аватар" (2009). Семейная комедия рассказывает о новых приключениях Чебурашки в небольшом приморском городе, куда он попадает из далекой апельсиновой страны. Главные роли в картине исполнили Сергей Гармаш, Елена Яковлева, Полина Максимова, Федор Добронравов, Сергей Лавыгин и другие. Чебурашку озвучила актриса Ольга Кузьмина.