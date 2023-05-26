Приморская сцена Мариинки закроет сезон дальневосточной премьерой балета "Раймонда"

Спектакль Мариуса Петипа отмечает в 2023 году свое 125-летие

ВЛАДИВОСТОК, 26 мая. /ТАСС/. Дальневосточная премьера балета Мариуса Петипа "Раймонда" состоялась на Приморской сцене Мариинского театра в пятницу, сообщили ТАСС в пресс-службе театра. Этим спектаклем театр будет закрывать сезон 2022/2023 года.

"Раймонда" - сложный спектакль по многим причинам. В этом году этот спектакль отмечает свое 125-летие, и, что характерно, этот спектакль на сцене Мариинского театра претерпел всего одну редакцию в 1948 году. Время этого спектакля пришло, я отредактировал его, это новая редакция 2023 года. И я надеюсь, что она найдет достойный отклик у нашей публики", - рассказал журналистам перед премьерой художественный руководитель балетной труппы Приморской сцены Эльдар Алиев.

Заключительные спектакли сезона пройдут также 27 и 28 мая. "Раймонда" - один из самых красочных и зрелищных спектаклей балетного театра. Для хореографа Мариуса Петипа он стал последним большим шедевром.

Зрители Приморской сцены увидели балет в декорациях театрального художника Симона Вирсаладзе, удостоенного в 1949 году Сталинской премии за эту работу. Костюмы для балета создавались в мастерских Санкт-Петербурга, Владикавказа и Владивостока по эскизам заслуженного художника России Вячеслава Окунева.

Исполнять главные партии в премьерных спектаклях вышли молодые танцовщики. Партию Раймонды исполняют Лилия Бережнова, Лада Сартакова и Ксения Абдулкаримова. В образе рыцаря Жана де Бриена вышел Денис Клепиков, а в партии предводителя сарацинов - Юрий Зиннуров.