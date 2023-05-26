Российские фильмы представят на международных кинорынках в ОАЭ и Индии

Также прорабатывается вопрос участия России в южнокорейском рынке контента BCWW и японском TIFFCOM, сообщил директор по связям с индустрией и международным b2b мероприятиям "Роскино" Дмитрий Кабанов

МОСКВА, 26 мая. /ТАСС/. Россия представит национальные фильмы, сериалы и анимационные проекты на крупнейших кинорынках Dubai International Content Market в ОАЭ и Film Bazaar в Индии. Также прорабатывается вопрос участия России в южнокорейском рынке контента BCWW и японском TIFFCOM, сообщил директор по связям с индустрией и международным b2b мероприятиям "Роскино" Дмитрий Кабанов.

"Мы примем участие в кинорынке DICM (Dubai International Content Market) - это Объединенные Арабские Эмираты, Дубай в ноябре, Film Bazaar в Индии. На текущий момент мы заканчиваем переговоры с корейским кинорынком BCWW, в котором также принимали участие в прошлом году", - сказал он на деловой сессии "Роскино" на форуме Moscow Export Day в пятницу.

Кабанов также сообщил, что на финальной стадии договоренности находятся переговоры "Роскино" по участию в одном из крупнейших азиатских рынков контента TIFFCOM в Японии. "Все рынки в этом году проходят исключительно в физическом формате, онлайн составляющей нет никакой. Дальше мы ведем диалог с кинорынком Саудовской Аравии, который состоится в декабре. Мы будем и дальше стараться расширять наши границы горизонта, проникать в другие регионы, другие страны, другие территории", - добавил он.

Представитель "Роскино" также напомнил, что в июне "Роскино" при поддержке Министерства культуры РФ впервые примет участие в кинорынке в рамках Шанхайского международного кинофестиваля (SIFF Market), это первое масштабное присутствие российской индустрии под эгидой Russian Content Worldwide в Китае. На объединенном зонтичном стенде Russian Content Worldwide будут представлены 18 российских производителей и дистрибьюторов контента, которые привезут международным партнерам более 70 национальных проектов.