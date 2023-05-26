В Башкирии к весне 2024 года планируют построить 10 площадок с кинодекорациями

По мнению продюсера и актера Алексея Гаврилова, объекты будут востребованы кинопроизводителями, а также смогут привлекать дополнительный поток туристов

СИБАЙ /Башкирия/, 26 мая. /ТАСС/. Продюсерская компания намерена построить 10 площадок с круглогодичными декорациями для киносъемок в Башкирии к весне 2024 года. Они востребованы кинопроизводителями, а также смогут привлекать дополнительный поток туристов, сообщил ТАСС продюсер и актер Алексей Гаврилов на Всероссийском инвестиционном сабантуе "Зауралье-2023" в пятницу.

"Пока мы рассматриваем строительство 10 круглогодичных декораций для фильмов, рисуем, готовим сметы. Например, сейчас заявили [фильм про] исторический поезд, в Москве очереди для того, чтобы снимать поезда. Как ни странно, востребованы декорации больниц, тюрем, каких-то деревень, исторических зданий. Это все можно построить здесь, [в Башкирии], будем строить там, где развитая туристическая инфраструктура, чтобы съемочная бригада из минимум 50-60 человек могла разместиться на две недели и более. Наша задача - к следующей весне запустить декорационные решения", - сообщил Гаврилов.

По его словам, при утверждении декораций до сентября, их можно возвести за полгода. При этом такие объекты привлекают туристов, которым интересно посещать места съемок фильмов, считает актер. Компания рассчитывает вложить свои средства, привлечь заемные и получить поддержку в регионе.

Пятый Всероссийский инвестиционный сабантуй "Зауралье-2023" проходит в Сибае (Республика Башкортостан) 25-27 мая. Организаторами выступают Агентство стратегических инициатив и правительство Башкирии. На мероприятии обсуждаются вопросы привлечения инвестиций, повышения экспортной активности, развития моногородов и другие.