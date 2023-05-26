В театре в Палермо прошла опера "Евгений Онегин" с российскими исполнителями

Оперу исполнили на русском языке

РИМ, 26 мая. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. Оперный театр "Массимо" в Палермо (остров Сицилия) поставил оперу Петра Чайковского "Евгений Онегин". В спектакле, который должен был открывать новый сезон в 2021 году и был отложен из-за пандемии, задействованы многие певцы из России, опера исполняется на русском языке.

Как в пятницу рассказала корреспонденту ТАСС исполнительница партии няни Филипьевны солистка "Новой оперы" заслуженная артистка РФ Маргарита Некрасова, последний факт нисколько не смущал публику. "На всех спектаклях зал был полный, принимали очень хорошо", - поделилась певица, которая участвует в разных проектах в Италии с 2001 года. Она выступала в ведущих итальянских театрах, включая миланский Ла Скала, где пела в 2013 году. Опера по одноименному роману в стихах Александра Пушкина помещена в "неопределенное, пограничное время" ХХ-ХХI веков, однако "постановка вполне классическая", "умная постановка", как охарактеризовала ее собеседница агентства.

Дирижировал музыкальный руководитель "Массимо" израильский дирижер Омер Меир Уэллбер. Некрасова вспомнила, что 10 лет назад она уже работала с маэстро над этой оперой. "Тогда он еще не говорил по-русски", - вспомнила она.

Как дирижер рассказал на русском корреспонденту ТАСС, учить язык он начал около четырех-пяти лет назад отчасти из-за привязанности и интереса к русской культуре, а также любви к опере Чайковского, которая входит в пятерку его любимых произведений мирового музыкального репертуара. Он признался, что находит наиболее привлекательной тему "навсегда утраченной возможности". "Это темная сторона и нашей жизни. Что-то утратить и понимать, что это невозможно вернуть, - настоящий кошмар. Когда я дирижирую исполнением "Онегина": я часто вспоминаю своего отца, его уже нет в живых, который говорил: "День, который ушел, никогда не вернется", - сказал дирижер.

Он также считает, что русский язык "прекрасно ложится и звучит в опере", а музыка Чайковского и текст Пушкина одновременно и самостоятельны, и дополняют друг друга. "В некоторых местах текст говорит одно, а музыка открывает что-то подсознательное", - сказал Уэллбер. Дирижер, много работающий по всей Европе, особенно ценит широкую палитру лейтмотивов, которые Чайковский, по его мнению, использует более тонко и мастерски, чем их "изобретатель" Рихард Вагнер.

Уэллбер дружит со многими русскими, очень ценит русскую культуру и хотел бы выступить в России. "Может быть, сейчас момент еще не пришел, но я бы очень хотел приехать в Россию", - сказал дирижер. Он считает "крайне опасным и глупым" отказываться от любой культуры, тем более русской. "Есть музыка, есть чувства, есть традиция - и они больше, чем отдельные люди", - заключил собеседник агентства.

Премьера "Евгения Онегина" состоялась в Москве в 1879 году. В Палермо она шла всего дважды - в 1975 и 1999 годах.