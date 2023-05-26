"Союзмультфильм" планирует в сентябре открыть первый класс анимации в ульяновской школе

Киностудия также планирует передать свои образовательные технологии и обучить педагогов, которые после этого смогут проводить занятия с детьми в возрасте 6-12 лет.

УЛЬЯНОВСК, 26 мая. /ТАСС/. Киностудия "Союзмультфильм" намерена с сентября открыть класс анимации на базе одной из школ Ульяновска. Об этом сообщил ТАСС в кулуарах IX форума-выставки "Сделано в Ульяновской области" коммерческий директор киностудии Владимир Чибисов.

"Мы встречались с заместителем министра просвещения (заместитель министра просвещения и воспитания Ульяновской области Ирина Киселева - прим. ТАСС) и обсудили запуск сначала пилотного проекта школы анимации на базе либо школьного "Кванториума", либо на базе одной из школ. <…> Скорее, это будет класс анимации, <…> я думаю, что возможен его пилотный запуск к сентябрю", - сказал собеседник агентства.

Чибисов добавил, что киностудия планирует в этом году передать свои образовательные технологии и обучить педагогов, которые после этого смогут проводить занятия с детьми в возрасте 6-12 лет. "Если этот проект пойдет успешно, то тогда будем набирать группы и тиражировать по другим школам", - пояснил он.

Собеседник агентства уточнил, что также провел переговоры в Ульяновске по внедрению учебных программ по анимации в IT-кубах. "Программы предназначены уже для детей 12-16 лет. Мы даем наших экспертов, IT-кубы - своих методологов, чтобы написать учебную программу и методические пособия для обучения компьютерной 2D- и 3D-анимации и внедрения постоянной программы анимации в IT-кубах Ульяновска, а их четыре", - отметил он.

Чибисов добавил, что в случае успешной реализации этого пилотного проекта киностудия будет рекомендовать включить его в федеральную программу обучения в IT-кубах. "Мы обсуждали, что ульяновский IT-куб может быть "пилотом" для запуска этой программы. <…> По IT-кубам мы нацелены (начать внедрять учебную программу - прим. ТАСС) на этот сентябрь", - сказал собеседник агентства.