Гастроли ансамбля донских казаков начались в Гонконге

Выступление приурочено к проходящему в городе Международному культурному фестивалю

ГОНКОНГ, 26 мая. /Корр. ТАСС Роман Баландин, Зоя Русинова/. Государственный академический ансамбль песни и пляски Донских казаков им. А Квасова в пятницу дал первый концерт в рамках гастролей в Гонконге.

Выступление приурочено к проходящему в городе Международному культурному фестивалю. Программа концерта позволила зрителям услышать "Подмосковные вечера" и "Катюшу", песни об атамане Стеньке Разине, увидеть хороводы, рубку на шашках и фланкировку двумя шашками, исполнение шпагата в прыжке. В программу также вошли вошли русские народные и казачьи песни, в том числе "Из-за острова на стрежень", "Как за Доном, за рекой", "Любо мне, когда Дон разливается", "Пчелочка златая".

"Завершился первый концерт, и мы видим, как тепло принимали нас зрители. Они реагировали не только на танцы, которые понятны любой публике, но также и на песни. Это удивительно, так как они же не понимают, о чем они. Но тем не менее энергетика наших народных песен настолько мощная, что зрители и их воспринимают великолепно", - рассказала ТАСС директор ансамбля Наталья Шепелева.

Она отметила, что в Гонконг приехала группа из 60 человек - в нее не вошел оркестр коллектива. "По этой причине мы надеемся, что импресарио, которые занимаются крупными коллективами, пригласят нас, и у нас будет возможность еще не раз приехать в Гонконг и материковый Китай", - добавила она.

По ее словам, последний раз ансамбль выступал в Гонконге в 2013 году. Как подчеркнула Шепелева, в этот раз участие в Международном культурном фестивале стало возможным только благодаря помощи губернатора Ростовской области Василия Голубева, из резервного фонда которого были выделены средства для покупки билетов. Еще одно выступление ансамбля состоится 27 мая.